На хавбека Шахтера объявился еще один претендент в Бразилии

Полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал на родину и выступает там на временной основе в рядах «Коринтианса», может остаться в Бразилии и на следующий год.

Аренда Майкона в «Коринтиансе» истекает 31 декабря, однако «тимау» хотели бы продлить пребывание игрока в своих рядах.

На этой неделе руководители «Коринтианса» хотят пообщаться с коллегами из «Шахтера» на предмет подписания сделки по Майкону.

Впрочем, «Коринтианс» не единственный клуб, которому нужен Майкон. Сообщается, что в последнее время предметный интерес к хавбеку проявляет другой неназванный клуб из Бразилии, и агенты хавбека уже были об этом проинформированы.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до конца 2025 года, и ранее сообщалось, что «горняки» более не намерены подписывать арендные соглашения по футболисту и хотят добиться полноценной его продажи за 4-5 миллионов евро.