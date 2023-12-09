На хавбека Шахтера объявился еще один претендент в Бразилии
Майкон интересен теперь не только «Коринтиансу»
Полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал на родину и выступает там на временной основе в рядах «Коринтианса», может остаться в Бразилии и на следующий год.
Аренда Майкона в «Коринтиансе» истекает 31 декабря, однако «тимау» хотели бы продлить пребывание игрока в своих рядах.
На этой неделе руководители «Коринтианса» хотят пообщаться с коллегами из «Шахтера» на предмет подписания сделки по Майкону.
Впрочем, «Коринтианс» не единственный клуб, которому нужен Майкон. Сообщается, что в последнее время предметный интерес к хавбеку проявляет другой неназванный клуб из Бразилии, и агенты хавбека уже были об этом проинформированы.
Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до конца 2025 года, и ранее сообщалось, что «горняки» более не намерены подписывать арендные соглашения по футболисту и хотят добиться полноценной его продажи за 4-5 миллионов евро.
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