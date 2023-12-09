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  4. «Победа будет сенсацией». Мичел поделился ожиданиями от игры с Барселоной
Испания
09 декабря 2023, 22:18 |
1162
0

«Победа будет сенсацией». Мичел поделился ожиданиями от игры с Барселоной

Главный тренер «Жироны» – о следующем матче в чемпионате

09 декабря 2023, 22:18 |
1162
0
«Победа будет сенсацией». Мичел поделился ожиданиями от игры с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Завтра, 10 декабря, «Жирона» в центральном матче 16-го тура Ла Лиги на выезде сыграет с «Барселоной». В преддверии этого противостояния главный тренер жиронцев Мичел поделился ожиданиями от матча.

«Я доволен игрой своей команды. Сейчас хорошее время сыграть с «Барсой», поскольку для такого скромного клуба, как мы, столкнуться с ними, находясь выше в турнирной таблице – невероятно. Мы хотим победить, но нужно понимать, что мы не на уровне «Барселоны», это клуб с совсем другими целями, поэтому наша победа будет настоящей сенсацией», – сказал Мичел.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере 3 игроков «Жироны». Среди них есть украинец.

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Источник Estadio Deportivo
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