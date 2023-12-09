«Победа будет сенсацией». Мичел поделился ожиданиями от игры с Барселоной
Главный тренер «Жироны» – о следующем матче в чемпионате
Завтра, 10 декабря, «Жирона» в центральном матче 16-го тура Ла Лиги на выезде сыграет с «Барселоной». В преддверии этого противостояния главный тренер жиронцев Мичел поделился ожиданиями от матча.
«Я доволен игрой своей команды. Сейчас хорошее время сыграть с «Барсой», поскольку для такого скромного клуба, как мы, столкнуться с ними, находясь выше в турнирной таблице – невероятно. Мы хотим победить, но нужно понимать, что мы не на уровне «Барселоны», это клуб с совсем другими целями, поэтому наша победа будет настоящей сенсацией», – сказал Мичел.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере 3 игроков «Жироны». Среди них есть украинец.
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