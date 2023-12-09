Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец

10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».

По информации испанского источника Е-noticies, руководство «сине-гранатовых» в этом матче будет внимательно наблюдать за тремя игроками «Жироны», которые могут усилить «Барсу» уже летом.

На карандаш «Барселоны» попали полузащитник Алейш Гарсия, бразильский нападающий Савио и вингер сборной Украины по футболу Виктор Цыганков, который может заменить Феррана Торреса и Рафинью, ведь они не оправдали ожиданий руководства клуба.

Сообщается, что проблем в переговорах не должно быть, поскольку между двумя командами выработались отличные партнерские отношения в последние годы.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» планирует приобрести Цыганкова. Известна сумма, которую хочет получить «Жирона».