Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
В следующем матче Ла Лиги «Барселона» сыграет с жиронцами
10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».
По информации испанского источника Е-noticies, руководство «сине-гранатовых» в этом матче будет внимательно наблюдать за тремя игроками «Жироны», которые могут усилить «Барсу» уже летом.
На карандаш «Барселоны» попали полузащитник Алейш Гарсия, бразильский нападающий Савио и вингер сборной Украины по футболу Виктор Цыганков, который может заменить Феррана Торреса и Рафинью, ведь они не оправдали ожиданий руководства клуба.
Сообщается, что проблем в переговорах не должно быть, поскольку между двумя командами выработались отличные партнерские отношения в последние годы.
Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» планирует приобрести Цыганкова. Известна сумма, которую хочет получить «Жирона».
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