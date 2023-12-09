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  4. ХАВИ: «Жирона может претендовать на чемпионство в Ла Лиге»
Испания
09 декабря 2023, 22:01 |
421
0

ХАВИ: «Жирона может претендовать на чемпионство в Ла Лиге»

Главный тренер «Барселоны» – о следующем матче в чемпионате

09 декабря 2023, 22:01 |
421
0
ХАВИ: «Жирона может претендовать на чемпионство в Ла Лиге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Завтра, 10 декабря, «Жирона» в центральном матче 16-го тура Ла Лиги на выезде сыграет с «Барселоной». В преддверии этого противостояния главный тренер «сине-гранатовых» Хави поделился ожиданиями от матча.

«Жирона» – динамичная команда с отличным тренером. У нее система очень похожа на нашу, она хочет быть главным героем и имеет очень хороших футболистов. Анализируя «Жирону», вы видите, какие способности у них есть и как они доминируют во многих аспектах игры. Эта команда может претендовать на чемпионство в Ла Лиге.

В прошлом году в Барселоне они давили на нас и во втором тайме доминировали, но дома они закрылись. У этой команды сейчас больше индивидуальности, чем в прошлом сезоне», – сказал Хави.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере 3 игроков «Жироны». Среди них есть украинец.

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Барселона Хави Жирона Ла Лига Барселона - Жирона чемпионат Испании по футболу
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