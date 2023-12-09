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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли вырвать победу над «Кривбассом»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 17:35 |
786
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли вырвать победу над «Кривбассом»

Тренер «Зари» – о матче с «Кривбассом»

09 декабря 2023, 17:35 |
786
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли вырвать победу над «Кривбассом»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал ничью 2:2 с «Кривбассом» в 17-м туре УПЛ:

«Очень много переездов, очень много матчей, еврокубки. Это имело влияние на первые минуты. Пропустили 2 гола в первом тайме. Сумели забить гол до перерыва, сделали много изменений, которые усилили игру и спасли ничейный результат. Могли вырвать победу. Очень довольны ребятами. Большое спасибо за такую самоотдачу. Гордимся.

Мы были в очень тяжелой ситуации, потому что 0:2 проигрывали. Я еще раз повторяюсь, сделали хорошие замены, ребята добавили и могли выигрывать матч. Очень интересный поединок, по моему мнению, для болельщиков. Итог – ничейный. По моему мнению, и «Кривбасс» может быть недоволен, и «Заря».

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Младен Бартулович Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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