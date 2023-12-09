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  4. Андрей ТКАЧУК: «Решили поиграть с Динамо в открытый футбол»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 16:14 |
1065
0

Андрей ТКАЧУК: «Решили поиграть с Динамо в открытый футбол»

Защитник «Металлиста 1925» – о матче с «Динамо»

09 декабря 2023, 16:14 |
1065
0
Андрей ТКАЧУК: «Решили поиграть с Динамо в открытый футбол»
УПЛ. Андрей Ткачук

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Андрей Ткачук в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал о матче с «Динамо», подготовке к поединку с «Александрией» и своем будущем.

– Андрей, прокомментируйте, пожалуйста, матч с «Динамо» (2:4). Как считаете, чего вам не хватило для получения положительного результата?
– Не удалось победить, потому что основная задача у нас – это набирать очки. Решили поиграть с «Динамо» в открытый футбол, но пропустили быстрые мячи в двух контратаках. Оказалось, что мы еще не очень готовы играть в такой футбол.

– Недавно Эдмар покинул «Металлист 1925», что-то изменилось с тех пор?
– Почти ничего не изменилось. Где-то больше стали работать над тактикой, больше тактических занятий у нас сейчас.

– Команда проигрывает в четырех последних матчах. Это давит психологически?
– Да, конечно, это где-то чувствуется на психологическом уровне. Никто не любит проигрывать, все понимают, что победы дают уверенность. «Металлист 1925» проигрывает в последних матчах, возможно, где-то команда психологически «подсела». Я думаю, что зимний перерыв пойдет нам на пользу.

– С каким настроением готовитесь к последнему матчу этого года с «Александрией»?
– Конечно, хочется одержать победу, тем более, это наш сосед по турнирной таблице. Для нас важно победить, потому что не хочется идти на зимний перерыв в зоне переходных матчей. Хочется выше подняться в турнирной таблице, чтобы спокойнее себя чувствовать.

– Недавно клуб получил нового спонсора. Финансовых проблем нет?
– Нет, у нас никаких проблем, все выплаты проходят вовремя. Никаких задолженностей нет.

– Ваш контракт с «Металлистом 1925» действует до лета 2024 года. Еще не было разговоров относительно вашего будущего? Или этот вопрос будет решаться уже по окончании сезона?
– Пока что никаких разговоров не было. Я понимает, какой у меня возраст (36 лет - прим.Sport.ua), буду ждать уже лета, а дальше увидим.

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Источник Sport.ua
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