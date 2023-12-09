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  4. Марта КОСТЮК: «У меня еще не было такой связи с тренером, даже с мамой»
WTA
09 декабря 2023, 15:13 |
203
0

Марта КОСТЮК: «У меня еще не было такой связи с тренером, даже с мамой»

Украинская теннисистка – о работе с Сандрой Заневской

09 декабря 2023, 15:13 |
203
0
Марта КОСТЮК: «У меня еще не было такой связи с тренером, даже с мамой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о совместной работе с Сандрой Заневской.

- Мы работаем вместе с июля. С самого начала у нас была такая естественная и позитивная атмосфера, у нас очень хорошая «химия», мы понимаем друг друга. Даже тогда, когда что-то не получается, она меня поддерживает, выслушивает, пытается помочь всеми способами. Это замечательно! У меня еще не было такой связи с тренером раньше, даже с моей мамой, потому что мама – это мама (смеется). Я бы хотела посмотреть, куда эта совместная работа нас приведет. Надеюсь, что впереди есть большие моменты. Поэтому мы продолжаем работать.

Почему так мало тренеров в женском туре? Не знаю, я всегда была окружена женщинами. Как я говорила, меня тренировала мама. Но у меня есть такое ощущение, что в случае с тренерами-мужчинами в случае неудачного сотрудничества их всегда ждет следующий игрок. А в случае с тренерами-женщинами, если нет успеха, то ты как будто не можешь себя зарекомендовать, и уже другой игрок не будет «рисковать», приглашая тебя на работу, потому что все привыкли к наставникам мужского пола. Я бы сказала, что в большинстве случаев при сотрудничестве женщин и мужчин возникает эта токсичность. Поэтому мне жаль такое видеть, у меня и самой был такой опыт. Мне бы интересно было бы увидеть, а что было бы, если бы больше было женщин-тренеров в туре. Кто его знает, может бы стало еще хуже (смеется).

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Марта Костюк
Источник Большой теннис Украины
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