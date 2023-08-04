Экс-коуч 15-й ракетки. Стало известно, кто стал новым тренером Марты Костюк

31-летняя бывшая польская теннисистка Сандра Заневска будет работать с украинкой Мартой Костюк, начиная с американской серии турниров. Сандра отмечена коучем Марты на официальном сайте WTA.



Ранее Заневска была тренером Ализе Корне и Петры Мартич.



За свою игровую карьеру Заневска выиграла 8 турниров ITF одиночном разряде и 7 в парном. Наивысшая позиция в рейтинге WTA – 142-я строчка (2012 год). Сандра завершила игровую карьеру в 2017 году.



Во время работы с Петрой Мартич, Заневска помогла хорватке подняться с 90-й позиции в рейтинге на 15-е место и дебютировать в топ-20. В 2019 году Мартич под руководством польки дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос, завоевала свой первый титул WTA и вышла в финала соревнований WTA 500 в Чжэнчжоу.



Отметим, что Марта Костюк на этой неделе выступает на турнире в Вашингтоне, где уже вышла в четвертьфинал, обыграв на своем пути Бьянку Андрееску и Каролин Гарсию. Далее украинка сыграет против Людмила Самсоновой.

В марте 2023 года Марта Костюк заявила, что тренируется под руководством Стаса Хмарского, который также является коучем Людмилы Киченок.