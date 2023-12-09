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  4. Евгений ШЕВЧЕНКО: «Пенальти от Монзуль – это реально смешно»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 12:21 |
644
0

Евгений ШЕВЧЕНКО: «Пенальти от Монзуль – это реально смешно»

Защитник «Вереса» – о матче против «Шахтера»

09 декабря 2023, 12:21 |
644
0
Евгений ШЕВЧЕНКО: «Пенальти от Монзуль – это реально смешно»
НК Верес. Евгений Шевченко

Защитник «Вереса» Евгений Шевченко прокомментировал поражение 0:2 от «Шахтера» в 17-м туре УПЛ и скандальный пенальти в ворота своей команды от Екатерины Монзуль:

«В раздевалке все просматривали этот эпизод. Не хотел бы комментировать, но это реально смешно. Мяч даже близко рядом с рукой не был. Арбитр лично даже не пыталась пересмотреть VAR. Ну, пусть это будет на совести арбитров. Мяч попал мне в пятую точку. Я не знаю, можно ли это слово озвучить. Я подошел к ней и спросил, посмотрит ли она видеоповтор. Она сказала, что так и назначила пенальти.

Относительно самой игры – мы очень настраивались. Хотели уйти в отпуск с хорошим настроением. Старались, имели моменты. Где-то не повезло. Но это «Шахтер», чемпион страны. Думаю, мы показали неплохую игру. Только не забили.

После этого странного пенальти мы разозлились. Был неплохой отрезок, когда мы могли забить. Не повезло.

В целом о полугодии – считаю, мы могли выступить лучше. Не добрали своих очков. Весной сыграем лучше».

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Евгений Шевченко (футболист) Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер Шахтер Донецк Катерина Монзуль чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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