ВИДЕО. Самый нелепый пенальти! Верес отреагировал на скандальный эпизод
Ровенский клуб выложил YouTube самый спорный эпизод матча с «Шахтером» (0:2)
«Верес» отреагировал на скандальный эпизод с пенальти в матче 17 тура УПЛ с «Шахтером» (0:2).
«Самый нелепый пенальти года! Что здесь увидели арбитры и ВАР?», – так подписан эпизод на YouTube-канале ривненского клуба.
Отметим, что на 49-й минуте поединка главный арбитр матча Катерина Монзуль назначила пенальти в пользу «горняков» за якобы игру рукой игрока «Вереса». Интересно, что мяч попал не в руку, а в пятую точку футболиста. Еще интереснее, что на матче работала система VAR.
А дальше произошло нечто невероятное. Сначала Зубков не сумел переиграть Паста, после чего Сикан таки добил мяч в ворота, но забежал за линию штрафной площадки до удара партнера и гол не засчитали.
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