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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 22:30 | Обновлено 08 декабря 2023, 22:38
1557
2

ВИДЕО. Самый нелепый пенальти! Верес отреагировал на скандальный эпизод

Ровенский клуб выложил YouTube самый спорный эпизод матча с «Шахтером» (0:2)

08 декабря 2023, 22:30 | Обновлено 08 декабря 2023, 22:38
1557
2
ВИДЕО. Самый нелепый пенальти! Верес отреагировал на скандальный эпизод
УПЛ

«Верес» отреагировал на скандальный эпизод с пенальти в матче 17 тура УПЛ с «Шахтером» (0:2).

«Самый нелепый пенальти года! Что здесь увидели арбитры и ВАР?», – так подписан эпизод на YouTube-канале ривненского клуба.

Отметим, что на 49-й минуте поединка главный арбитр матча Катерина Монзуль назначила пенальти в пользу «горняков» за якобы игру рукой игрока «Вереса». Интересно, что мяч попал не в руку, а в пятую точку футболиста. Еще интереснее, что на матче работала система VAR.

А дальше произошло нечто невероятное. Сначала Зубков не сумел переиграть Паста, после чего Сикан таки добил мяч в ворота, но забежал за линию штрафной площадки до удара партнера и гол не засчитали.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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turist86
Помилка Монзуль - це одне. А друге - як Сікан, чемпіон світу Ю-20, гравець національної збірної, з досвідом ЛЧ - досі не знає правил?!
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0
Alex196
Это никакая не ошиькамонзуль.Это судья из банды павелко и ахметова 
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-1
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