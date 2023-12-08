ВИДЕО. Самый нелепый пенальти! Верес отреагировал на скандальный эпизод

«Верес» отреагировал на скандальный эпизод с пенальти в матче 17 тура УПЛ с «Шахтером» (0:2).

«Самый нелепый пенальти года! Что здесь увидели арбитры и ВАР?», – так подписан эпизод на YouTube-канале ривненского клуба.

Отметим, что на 49-й минуте поединка главный арбитр матча Катерина Монзуль назначила пенальти в пользу «горняков» за якобы игру рукой игрока «Вереса». Интересно, что мяч попал не в руку, а в пятую точку футболиста. Еще интереснее, что на матче работала система VAR.

А дальше произошло нечто невероятное. Сначала Зубков не сумел переиграть Паста, после чего Сикан таки добил мяч в ворота, но забежал за линию штрафной площадки до удара партнера и гол не засчитали.