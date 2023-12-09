Александр ФИЛИППОВ: «Нервы проявлялись в мелких фолах и эмоциях»

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов, гол которого не помог его команде победить «Полесье» (1:1), поделился эмоциями после матча.

– Вышел хороший матч лидеров. Какие ваши впечатления после него?

– Двойные впечатления остались. Это был действительно центральный матч тура, было много эмоций как негативных, так и хороших. Думаю, 1:1 – наверное, закономерный результат, ведь встречались две хорошие команды.

– Вы были близки к выигрышу, но могли и проиграть, когда при счете 1:1 просматривали VAR. Не было ли нервов после того, как счет стал 1:1?

– Нервы проявлялись в мелких фолах и эмоциях, когда мы спорили. Но ведь это был центральный матч тура, и никто не хотел проигрывать.

– В кубковом матче вы сыграли вничью с «Полесьем» в основное время, сейчас снова ничья, с «Шахтером» также «Полесье» вничью сыграло. Чем сильна эта команда?

– Эта команда сильна своим характером, лидерскими качествами футболистов. Это единый коллектив, в котором все бьются друг за друга. Команда показывает содержательный футбол, имеет качественных футболистов, сплав молодости и опыта.

– Два последних матча показались для вашей команды тяжелыми: проиграли «Ворскле», не выиграли в Житомире. Команда пошла на спад немного?

– Нет, так нельзя считать. Мы играли против хороших команд. У «Ворсклы» хороший коллектив, хороший тренер. Да, кое-что не получилось, особенно в первом тайме. Сегодня вы видели, что мы создавали моменты, «Полесье» создавало моменты.

– Больше моментов, казалось, было во втором тайме, а в первом обе команды осторожнее действовали…

– Наверное, да, присматривались друг к другу, опасались пропустить контратаку. Более открытый и содержательный футбол пошел уже во втором тайме.