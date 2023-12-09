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  4. РИЗНЫК: «После незабитого пенальти игра Шахтера немного пошатнулась»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 01:23 | Обновлено 09 декабря 2023, 01:41
59
0

РИЗНЫК: «После незабитого пенальти игра Шахтера немного пошатнулась»

Голкипер «Шахтера» прокомментировал победный матч против «Вереса»

09 декабря 2023, 01:23 | Обновлено 09 декабря 2023, 01:41
59
0
РИЗНЫК: «После незабитого пенальти игра Шахтера немного пошатнулась»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился впечатлениями от победы в матче 17-го тура УПЛ против «Вереса» (2:0):

– Дмитрий, что можешь сказать об игре и результате?

– Игра была тяжелая. Мы тщательно готовились к такому сопернику, хорошо разбирали. Первая половина матча была в общем-то за нами, а во втором тайме после незабитого пенальти игра немного пошатнулась, но Саня (Зубков) все исправил.

– Что говорил вам тренер в перерыве?

– Ничего особенного, только несколько советов и руководства по поводу того, как лучше переходить.

– В последних матчах ты демонстрируешь уверенную игру. Как оцениваешь свои кондиции и действия в этом матче?

– Ну, в этой игре не было много работы благодаря нашим полевым футболистам. А в целом я набрал форму, жаль только, что уже в конце сезона, ведь скоро отпуск.

– Чувствуешь, что можешь больше?

– Да, чувствую, что могу играть лучше, а для этого нужно работать еще больше. Поэтому буду работать.

– Прокомментируй момент с пенальти.

– Если честно, то я был далеко и не видел сам эпизод, нужно смотреть. Есть люди, которые этим занимаются – это их ответственность.

– А что касается голов Дмитрия Крыськива и Александра Зубкова?

– Мячи, я считаю, рабочие, особенно гол Сани Зубкова. На мой взгляд, счет абсолютно по игре.

– «Верес» находится внизу турнирной таблицы, но поразил ли этот оппонент сегодня чем-то «Шахтер»?

– Это очень боевая команда и так было всегда – они показывали характер. В целом команда очень хорошая.

– На какой эмоциональной ноте «Шахтер» завершает первую часть чемпионата и какие ожидания от второй половины сезона?

– Сейчас мы закончили на положительной ноте, с хорошим настроением двигаемся дальше, ведь у нас еще очень ответственная игра впереди. Но в чемпионате вся борьба будет во втором круге.

– Кстати, об ответственности игры с «Порту». Что будет сложным в этом противостоянии?

– Сам матч будет трудным, ведь они себе еще не гарантировали выход в плей-офф и мы тоже. Поэтому, думаю, будет очень интенсивная игра.

– Хотел бы продолжить путь в Лиге чемпионов или Лиге Европы?

– Думаю, если у нас такой шанс и ничего не теряем, ведь обеспечили себе евровесну, то хочется еще поиграть в Лиге чемпионов.

– Что будет важнее всего в тактике на этот матч?

– Холоднокровие и уверенность в своих действиях, я думаю.

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Источник Sport.ua
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