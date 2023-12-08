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  4. ЛАВРИНЕНКО: «Гол Зубкова – это мастерство высшего уровня»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 21:25 | Обновлено 08 декабря 2023, 21:36
258
1

ЛАВРИНЕНКО: «Гол Зубкова – это мастерство высшего уровня»

Главный тренер «Вереса» поделился впечатлениями против «Шахтера»

08 декабря 2023, 21:25 | Обновлено 08 декабря 2023, 21:36
258
1
ЛАВРИНЕНКО: «Гол Зубкова – это мастерство высшего уровня»
ФК Верес Ровно. Сергей Лавриненко

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от матча 17-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:2):

«Мы понимали, с кем играем. Шахтер – очень мощный соперник. В первом тайме мы несколько опасались горняков, осторожно пытались играть. Но после перерыва терять нечего, стали играть более агрессивно. Мы достойно смотрелись. Но чемпион – это чемпион.

Мне за команду сегодня не стыдно. Я поблагодарил их за самоотдачу. Сегодня – это наш уровень. Больше мы пока не можем, хотя стремимся к этому.

Первый гол повлиял на игру. Дмитрий Крыськив отдавал передачу совсем в другую зону, а мяч влетел в ворота. Это досадно. А гол Александра Зубкова – это мастерство высшего уровня. Это лучший гол тура.

У нас были хорошие подходы к воротам, но нужна реализация. Нам не хватило качества запасных лавы, чтобы усилить игру. Не хватало скорости. Мы не имели кем усилить игру, чтобы добавить именно скорости на фоне такого соперника. Поэтому зимой будем работать над тем, чтобы быстрых игроков пригласить. Мы только в начале строительства команды и предстоит еще много работы.

Сегодня у команды начнется отпуск. Вместе соберемся предварительно 10 января. До 20 января будем работать в Ровно, а затем отправимся на сбор в Турцию».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко Шахтер - Верес Александр Зубков
Источник ФК Верес
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Комментарии 1
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Gargantua
и в прошлом матче Зубков единственный кто в завершающей фазе атаки делал разницу, и в этом матче тоже.
ну и вспомните тут недавно статья была, о том как Зубков тянет вниз командную игру Шахтера.
Я тогда написал, что вместе со Стапаненко и Судаковым это явный игровой лидер Шахтера, за что мне накидали минусов.
ну вот сбсн
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