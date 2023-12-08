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  4. Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 20:04 | Обновлено 08 декабря 2023, 20:07
7313
28

Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»

Эксарбитр ФИФА – о скандальном пенальти в матче «Шахтер» – «Верес»

08 декабря 2023, 20:04 | Обновлено 08 декабря 2023, 20:07
7313
28
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
УПЛ. Даниил Сикан (с мячом)

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар проанализировал скандальный эпизод с пенальти в матче «Шахтер» – «Верес».

«Я разное видел в футболе, но такого еще не видел. Бывает, что мяч попадает в прижатую руку, или которая увеличивает площадь проекции тела. Но здесь вообще не было прикосновения к руке. Мяч попал игроку Вереса в «пятую точку», потом в землю, а от земли никому в руку не попадал.

Романов на VAR взял на себя ответственность и подтвердил Монзуль ее решение. Вместо того, чтобы хотя бы предложить пересмотреть повтор самой. Поэтому, этим Романов подставил Монзуль.

А потом она не засчитала взятие ворот из-за того, что Сикан заблаговременно, до пробития с отметки, забежал в штрафную», – сказал Ступар.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес Мирослав Ступар
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Комментарии 28
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Болела
Тут цілком резонне зауваження.
Для чого тоді цей вар в принципі?
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+7
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Swed
У Катруси что то с глазами.   Похоже она их закапывает какими то каплями, которые расширяют зрачки.    В предыдущей игра в первом тайме она тоже чудила как пьяная. Но куда смотрит администрация? Они проходят контроль, как водители перед выходом на маршрут?
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+5
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GloryUkraine
Ганьба продажній Катерині. 
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+4
ossa
У Романова такий довгий перелік "косяків", що дивно чому він досі суддя. Дайте йому лопату, хай сніг відкидає.
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+4
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Alex196
Это все от безнаказанности .Она прекрасно знает что за ней стоят хозяева ахметов павелко которые заступятся и не дадут в обиду .Это карманный судья .он ненаказуем чтобы он не делал
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+4
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Богдан Викторович
А где петух без Динамо, или в очко монзуль страпонит, за отличный матч,  так он 🐓 получается 🤣🤣🤣
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+3
Віктор Коробка
Я теж рахую, що тут Романов підставив Монзуль. Ми з повторами не відразу розібралися, а в динаміці всяке могло здатися. На те і є ВАР, щоб виправляти такі помилки. А взагалі - дочекайся закінчання моменту, там гірники могли забити.
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+3
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Remark
У Катерини перед очима були одні бакси, коли гравцю Вереса м'яч влучив по бубінцям.
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+3
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FunnyCat_____
Монзуль должна быть пожизненно отстранена от футбольной деятельности 
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+2
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AndiM
Монзулиха продовжує підтверджувати що продала свою сраку рінаху.
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0
Александр Ад
Як таку ганебну суддю(вона ж в кожному матчі лажає) ще і на міжнародні матчі ставлять.вона ж ганьбить нашу країну!
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0
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Людмила Павловська
Вона дуже слаба, в кожному матчі ,вона щось вчуде. Я розумію що місце дуже рибне, зарлата +кеш, .Ми хочем футбол подивиться, а не її шоу.
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-1
Wlad West
И шо, Монзулиха обтечет?
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-2
Burevestnik
просто СТУПАР не знає доповнень в правила призначення пенальті п.№@6&/p/s^
"Якщо гравець Шахтьора б'є м'яч по воротам противника, а м'яч після удару попадає в дупу супернику, то призначається пенальті у ворота суперника.  Якщо м'яч попадає у пах супернику , то він вилучається з поля і призначається пенальті."
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-3
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