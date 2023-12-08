Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар проанализировал скандальный эпизод с пенальти в матче «Шахтер» – «Верес».

«Я разное видел в футболе, но такого еще не видел. Бывает, что мяч попадает в прижатую руку, или которая увеличивает площадь проекции тела. Но здесь вообще не было прикосновения к руке. Мяч попал игроку Вереса в «пятую точку», потом в землю, а от земли никому в руку не попадал.

Романов на VAR взял на себя ответственность и подтвердил Монзуль ее решение. Вместо того, чтобы хотя бы предложить пересмотреть повтор самой. Поэтому, этим Романов подставил Монзуль.

А потом она не засчитала взятие ворот из-за того, что Сикан заблаговременно, до пробития с отметки, забежал в штрафную», – сказал Ступар.