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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «За 500 миллионов пошел бы в Саудовскую Аравию пешком»
Испания
08 декабря 2023, 18:45 |
2005
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «За 500 миллионов пошел бы в Саудовскую Аравию пешком»

Тренер «Реала» пошутил на пресс-конференции

08 декабря 2023, 18:45 |
2005
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За 500 миллионов пошел бы в Саудовскую Аравию пешком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Сегодня на предматчевой пресс-конференции перед поединком 16-го тура испанской Ла Лиги против «Бетиса» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о том, согласился ли бы он работать в Саудовской Аравии за 500 миллионов евро:

«Я бы даже не заказывал билет на самолет. Я бы пошел туда пешком. Нет, я шучу, мне не нужны деньги», – сказал Анчелотти.

Также на пресс-конференции Анчелотти прокомментировал конкуренцию между Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой на пост основного вратаря команды.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу
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