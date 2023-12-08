Карло АНЧЕЛОТТИ: «За 500 миллионов пошел бы в Саудовскую Аравию пешком»
Тренер «Реала» пошутил на пресс-конференции
Сегодня на предматчевой пресс-конференции перед поединком 16-го тура испанской Ла Лиги против «Бетиса» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о том, согласился ли бы он работать в Саудовской Аравии за 500 миллионов евро:
«Я бы даже не заказывал билет на самолет. Я бы пошел туда пешком. Нет, я шучу, мне не нужны деньги», – сказал Анчелотти.
Также на пресс-конференции Анчелотти прокомментировал конкуренцию между Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой на пост основного вратаря команды.
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