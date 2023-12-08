Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла демонстрирует качественные результаты»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 12:01 |
156
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла демонстрирует качественные результаты»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Ворсклой»

08 декабря 2023, 12:01 |
156
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла демонстрирует качественные результаты»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы»:

«Мы готовимся к серьезному поединку и разбираем игру «Ворсклы». Полтавчане – хорошая команда, которая в начале сезона представляла Украину в еврокубках. Тогда, видимо, им было сложно как в плане физической подготовки, так и по другим объективным обстоятельствам, поэтому они еще не были на пике своей формы. Впрочем сейчас наш соперник набрал ход – в предыдущем туре «Ворскла» победила «Днепр-1» и в целом команда демонстрирует качественные результаты. Это будет непростой матч для нас.

Однако для нас каждая игра важна и необходимо, чтобы «Рух» придерживался своих идей и действовал на поле с позиции силы, играл в агрессивный футбол. Не все матчи удалось провести стабильно на хорошем уровне, было несколько провальных поединков, но это – закономерный процесс при формировании команды. В то же время хватало и интересных и качественных поединков в исполнении нашей команды и заметно, что игроки прогрессируют.

Молодежь не всегда стабильна, впрочем эти неудачи являются хорошим уроком для них. И игроки, и тренерский штаб делают выводы после каждого поединка и стараемся сделать так, чтобы не повторять их в будущем. Главное, чтобы ребята вовремя это осознали, проводили правильный анализ своих действий и профессионально относились к своим обязанностям».

В матче первого круга «Рух» на домашней арене разгромил «Ворсклу» (4:1). Второй поединок состоится 10 декабря в 13:00 по киевскому времени.

По теме:
Альтернативная реальность без Шахтера. Топ-5 команд УПЛ по метрике xPoints
Василий РУНИЧ: «Рух не смотрит на результат первого матча с Ворсклой»
Полесье – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух Василий Рунич
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
Футбол | 08 декабря 2023, 06:20 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря

Важные события во всех видах спорта

В США высмеяли НБА на фоне доминирования 38-летнего Леброна
Баскетбол | 08 декабря 2023, 10:33 1
В США высмеяли НБА на фоне доминирования 38-летнего Леброна
В США высмеяли НБА на фоне доминирования 38-летнего Леброна

Критику позволил себе телеведущий Стивен Эй Смит

Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Футбол | 08.12.2023, 07:59
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
Снукер | 07.12.2023, 21:45
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Футбол | 07.12.2023, 20:13
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
07.12.2023, 09:58 1
Футбол
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
07.12.2023, 14:31 10
Футбол
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
07.12.2023, 17:12 279
Футбол
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
07.12.2023, 05:41
Футбол
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
06.12.2023, 17:56 8
Другие виды
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
07.12.2023, 01:29 2
Футбол
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 4
Футбол
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
06.12.2023, 15:59
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем