Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла демонстрирует качественные результаты»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы»:

«Мы готовимся к серьезному поединку и разбираем игру «Ворсклы». Полтавчане – хорошая команда, которая в начале сезона представляла Украину в еврокубках. Тогда, видимо, им было сложно как в плане физической подготовки, так и по другим объективным обстоятельствам, поэтому они еще не были на пике своей формы. Впрочем сейчас наш соперник набрал ход – в предыдущем туре «Ворскла» победила «Днепр-1» и в целом команда демонстрирует качественные результаты. Это будет непростой матч для нас.

Однако для нас каждая игра важна и необходимо, чтобы «Рух» придерживался своих идей и действовал на поле с позиции силы, играл в агрессивный футбол. Не все матчи удалось провести стабильно на хорошем уровне, было несколько провальных поединков, но это – закономерный процесс при формировании команды. В то же время хватало и интересных и качественных поединков в исполнении нашей команды и заметно, что игроки прогрессируют.

Молодежь не всегда стабильна, впрочем эти неудачи являются хорошим уроком для них. И игроки, и тренерский штаб делают выводы после каждого поединка и стараемся сделать так, чтобы не повторять их в будущем. Главное, чтобы ребята вовремя это осознали, проводили правильный анализ своих действий и профессионально относились к своим обязанностям».

В матче первого круга «Рух» на домашней арене разгромил «Ворсклу» (4:1). Второй поединок состоится 10 декабря в 13:00 по киевскому времени.