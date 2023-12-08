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Англия
08 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 08 декабря 2023, 12:12
457
1

Новый конфликт? Тен Хаг лишил игроков МЮ отдыха

Нидерландский тренер не посчитался с планами подопечных

08 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 08 декабря 2023, 12:12
457
1
Новый конфликт? Тен Хаг лишил игроков МЮ отдыха
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался предоставить футболистам команды больше отдыха, несмотря на напряженный календарь.

Сообщается, что 53-летний специалист уверен: футболисты обязаны демонстрировать высокую трудоспособность во время тренировок и матчей. Исходя из этой убежденности, он не обращает внимания на их просьбы о дополнительном отдыхе.

«Ман Юнайтед» в таблице АПЛ занимает после 15 туров 6-е место с 27 очками.

Ранее сообщалось, что известен тренер, который может заменить Эрика тен Хага во главе «красных дьяволов».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник Daily Mail
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potemkin78
они так играют, так играют, всех выносят одной левой, а он редиска заставляет их тренероваться. ух какой нехороший
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