Новый конфликт? Тен Хаг лишил игроков МЮ отдыха
Нидерландский тренер не посчитался с планами подопечных
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался предоставить футболистам команды больше отдыха, несмотря на напряженный календарь.
Сообщается, что 53-летний специалист уверен: футболисты обязаны демонстрировать высокую трудоспособность во время тренировок и матчей. Исходя из этой убежденности, он не обращает внимания на их просьбы о дополнительном отдыхе.
«Ман Юнайтед» в таблице АПЛ занимает после 15 туров 6-е место с 27 очками.
Ранее сообщалось, что известен тренер, который может заменить Эрика тен Хага во главе «красных дьяволов».
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