Стало известно, кто может заменить тен Хага в МЮ. Он тренировал Шахтер

«Манчестер Юнайтед» рассматривает итальянского тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби как возможную замену Эрику тен Хагу, сообщает испанское издание Fichajes.

Английский гранд полностью поддерживает нидерландского специалиста, но не может не быть обеспокоенным из-за результатов команды. Терпение руководства «дьяволов» достигает предела, поэтому они ищут человека, который потенциально сможет занять место тен Хага.

Интересно, что «Брайтон» в этом сезоне АПЛ набрал на 2 очка меньше, чем «Манчестер Юнайтед». У «чаек» 25 баллов в 15 матчах, а у «дьяволов» на этой же дистанции 27 зачетных пунктов.

Напомним, в сезоне 2021/22 итальянец возглавлял «Шахтер», а недавно «Брайтон» предложил ему новый контракт.