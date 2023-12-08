Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Могли бы засчитать поражение Минаю»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 08:29 | Обновлено 08 декабря 2023, 08:39
1454
17

Игорь СУРКИС: «Могли бы засчитать поражение Минаю»

Президент «Динамо» – о судьбе матча с «Минаем»

08 декабря 2023, 08:29 | Обновлено 08 декабря 2023, 08:39
1454
17
Игорь СУРКИС: «Могли бы засчитать поражение Минаю»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги с «Минаем», который перенесен на неопределенный срок.

«Что будем решать с «Минаем»? Мы не должны ехать... Мы могли бы просить ассоциацию и УПЛ засчитать им техническое поражение. Помните «Ингулец» – «Шахтер», «Мариуполь» – «Динамо»? Но мы этого не хотим.

Но ехать туда... Мы потратили большие средства, двое суток там были. Нет освещения – это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения. Поэтому, если они хотят, то пусть приедут к нам: мы все подготовим и будем играть в Киеве», – заявил Суркис.

Напомним, матч «Минай» – «Динамо» 3 декабря был остановлен на 2-й минуте из-за воздушной тревоги и не был доигран из-за приближения наступления темноты.

По теме:
Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Днепр-1
Игорь Суркис Динамо Киев Минай - Динамо Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамомания
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
Футбол | 08 декабря 2023, 07:40 0
Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании

«Красно-белые» обыграли «Ориуэла» со счетом 5:2

Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Футбол | 08 декабря 2023, 07:59 6
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом

«Ириски» обыграли «сорок» со счетом 3:0, Виталий отыграл весь поединок

ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Футбол | 07.12.2023, 14:31
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Футбол | 07.12.2023, 20:13
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
Футбол | 08.12.2023, 06:20
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ukrainian_football
Я думал таких стадионов в УПЛ уже не существует))
Ответить
+2
Alex196
Полная глупость ехать на стадион где нет освещения .это когда уже море денег и делать вообще нечего 
Ответить
0
New Zealander
Суркис - врунишка еще тот. Матч Ингулец - Шахтер тоже изза повітряної тривоги отменили или там была другая причина? 
Ответить
0
Xvalenok03
Что за глупость?
Обязаны ехать.
Ответить
0
Показать Скрыть 11 ответов
Xvalenok03
Если бы не воздушная тревога, то матч не остановили. Игру доиграли  и никто не заметил бы отсутствие освещения.
Ответить
-1
Alex196
Пусть приезжают в киев .В 3 часа отыграют если не будет тревог а после игры в театр сходят во Франка 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван коэффициент на то, что Довбик станет лучшим бомбардиром Ла Лиги
Назван коэффициент на то, что Довбик станет лучшим бомбардиром Ла Лиги
06.12.2023, 14:49 2
Футбол
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
07.12.2023, 05:41
Футбол
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 16
Футбол
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 19
Футбол
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
06.12.2023, 20:35
Футбол
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
07.12.2023, 17:12 274
Футбол
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
07.12.2023, 09:02 5
Биатлон
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем