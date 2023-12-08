Игорь СУРКИС: «Могли бы засчитать поражение Минаю»
Президент «Динамо» – о судьбе матча с «Минаем»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги с «Минаем», который перенесен на неопределенный срок.
«Что будем решать с «Минаем»? Мы не должны ехать... Мы могли бы просить ассоциацию и УПЛ засчитать им техническое поражение. Помните «Ингулец» – «Шахтер», «Мариуполь» – «Динамо»? Но мы этого не хотим.
Но ехать туда... Мы потратили большие средства, двое суток там были. Нет освещения – это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения. Поэтому, если они хотят, то пусть приедут к нам: мы все подготовим и будем играть в Киеве», – заявил Суркис.
Напомним, матч «Минай» – «Динамо» 3 декабря был остановлен на 2-й минуте из-за воздушной тревоги и не был доигран из-за приближения наступления темноты.
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