Игорь СУРКИС: «Могли бы засчитать поражение Минаю»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги с «Минаем», который перенесен на неопределенный срок.

«Что будем решать с «Минаем»? Мы не должны ехать... Мы могли бы просить ассоциацию и УПЛ засчитать им техническое поражение. Помните «Ингулец» – «Шахтер», «Мариуполь» – «Динамо»? Но мы этого не хотим.

Но ехать туда... Мы потратили большие средства, двое суток там были. Нет освещения – это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения. Поэтому, если они хотят, то пусть приедут к нам: мы все подготовим и будем играть в Киеве», – заявил Суркис.