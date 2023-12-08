В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком

В четверг, 7 декабря, в матче 1/32 финала Кубка Испании «Жирона» на выезде переиграла команду «Ориуэла» со счетом 5:2.

Как известно, после первого тайма команда украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика проигрывала со счетом 1:2, но в итоге сумела выиграть.

Это уже седьмой случай в сезоне, когда подопечные Мичела Санчеса добились победы после камбэка. Раньше были волевые победы 2:1 с «Валенсией», 2:1 с «Райо Вальекано», 4:2 (после 1:2) с «Осасуной», 5:2 (после 0:2) с «Альмерией», 2:1 с «Вильярреалом» и 5:3 (после 0:1) с «Мальоркой».

Напомним, Артем Довбик не попал в заявку «Жироны» на игру с «Ориуэлой», а Виктор Цыганков вышел на замену на 83-й минуте.