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Испания
08 декабря 2023, 08:10 | Обновлено 08 декабря 2023, 08:22
1280
1

В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком

Каталонский клуб выиграл в Кубке Испании

08 декабря 2023, 08:10 | Обновлено 08 декабря 2023, 08:22
1280
1
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 декабря, в матче 1/32 финала Кубка Испании «Жирона» на выезде переиграла команду «Ориуэла» со счетом 5:2.

Как известно, после первого тайма команда украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика проигрывала со счетом 1:2, но в итоге сумела выиграть.

Это уже седьмой случай в сезоне, когда подопечные Мичела Санчеса добились победы после камбэка. Раньше были волевые победы 2:1 с «Валенсией», 2:1 с «Райо Вальекано», 4:2 (после 1:2) с «Осасуной», 5:2 (после 0:2) с «Альмерией», 2:1 с «Вильярреалом» и 5:3 (после 0:1) с «Мальоркой».

Напомним, Артем Довбик не попал в заявку «Жироны» на игру с «Ориуэлой», а Виктор Цыганков вышел на замену на 83-й минуте.

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Кубок Испании по футболу Жирона Ориуэла Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Opta
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
Здається, це вже тенденція. Потрібно грати з початку матчу, а не героїчними зусиллями виправляти помилки першого тайму. Маємо надію, що тренери Жирони працюють над цим.
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