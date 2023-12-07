Жирона победила Ориуэлу в Кубке Испании. Цыганков вышел в концовке игры
Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 5:2
7 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Ориуэла» и «Жирона».
Каталонский клуб забил первым, но «Ориуэла» в первом тайме шокировал более именитых гостей, забив дважды. Сравняли счет жиронцы на 66-й минуте усилиями Кристиана Стуани, а спустя восемь минут он оформил дубль. Добил хозяев поля Порту и Валери.
Артем Довбик не попал в заявку на этот матч, а украинский полузащитник Виктор Цыганков появился на поле на 88-й минуте.
Уже в воскресенье, 10 декабря, «Жирона» в матче Ла Лиги сыграет с «Барселоной».
Кубок Испании. 1/32 финала
Ориуэла – Жирона – 2:5
Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 – Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) December 7, 2023
⚽️ @Pablo_Torre10
⚽️ @CristhianStuani
⚽️ @CristhianStuani
⚽️ @portu
⚽️ Valery
💪 UNA RONDA MÉS!
🔴⚪️ #OrihuelaGirona pic.twitter.com/2QIG1WSv7L
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