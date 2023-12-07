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  4. Жирона победила Ориуэлу в Кубке Испании. Цыганков вышел в концовке игры
Испания
07 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 08 декабря 2023, 00:06
796
0

Жирона победила Ориуэлу в Кубке Испании. Цыганков вышел в концовке игры

Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 5:2

07 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 08 декабря 2023, 00:06
796
0
Жирона победила Ориуэлу в Кубке Испании. Цыганков вышел в концовке игры
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Ориуэла» и «Жирона».

Каталонский клуб забил первым, но «Ориуэла» в первом тайме шокировал более именитых гостей, забив дважды. Сравняли счет жиронцы на 66-й минуте усилиями Кристиана Стуани, а спустя восемь минут он оформил дубль. Добил хозяев поля Порту и Валери.

Артем Довбик не попал в заявку на этот матч, а украинский полузащитник Виктор Цыганков появился на поле на 88-й минуте.

Уже в воскресенье, 10 декабря, «Жирона» в матче Ла Лиги сыграет с «Барселоной».

Кубок Испании. 1/32 финала

Ориуэла – Жирона – 2:5

Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 – Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87.

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Кристиан Стуани Жирона Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик смотреть онлайн Ориуэла
Источник Sport.ua
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