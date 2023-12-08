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Англия
08 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 08 декабря 2023, 03:28
132
0

Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «У нас впереди долгий путь»

Главный тренер «Тоттенхэма» подытожил игру с «Вест Хэмом»

08 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 08 декабря 2023, 03:28
132
0
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «У нас впереди долгий путь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенгема» Ангелос Постекоглу дал комментарий после поражения своей команды в матче против «Вест Хэма» (1:2).

«Если вы доминируете в футбольной игре, вы должны превратить ее в нечто важное, а мы этого не сделали. Нам не хватило уверенности в наших шансах, и мы пропустили два легких гола.

У нас было много моментов, пожалуй, самый лучший во втором тайме. Слава «Вест Хэму», они всегда выдержат это.

Вы хотите оказаться в таком положении, когда, если вы доминируете в футбольных играх, вы превращаете это в победы. Мы этого не сделали сегодня, и это не в первый раз. Мы подвели себя, когда должны были с комфортом выигрывать игры.

Проблемы есть, нехорошо жалеть себя. Нам еще предстоит пройти долгий путь как команде, и сегодняшний день это показывает.

В футбольной игре, если вы не используете эти шансы, команды всегда будут иметь возможность наказать вас. Мы были далеко не там, где должны быть», – сказал Постекоглу.

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Источник BBC
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