8 декабря на «Да Луш» пройдет матч 13-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Фаренсе». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

Клуб открывает сейчас в Примейре в основном для того, чтобы получше подготовиться к Лиге чемпионов. Но как раз там орлы фактически провалились. Приучившие к постоянным выхода в плей-офф (даже Барселону не пропустили туда в позапрошлом розыгрыше!), на этот раз Трубин и компания начали с 4-х поражений кряду. А осень закончили, растеряв с Интером преимущество в 3 мяча, закончив вничью. Что же, теперь нужно сосредоточиться на внутренней арене. Там после прихода Рогера Шмидта получилось наконец-то взять чемпионский титул. Сейчас подопечные немца пытаются его защитить, в привычной борьбе со Спортингом и Порту. И в прошлом туре была обидная осечка: гранд не смог забить Морейренсе, так и закончив поединок нулевой ничьей.

Фаренсе

Команда имеет опыт выступлений в еврокубках. Но сейчас алгравские львы - это португальский футбольный лифт, что редко когда задерживается в Примейре на сколько-нибудь длительный отрезок. Вот и в этом году клуб в очередной раз поднимался в высший дивизион - со второго места. Конечно же, новичка рассматривали как потенциального аутсайдера. Но подопечные Жозе Моты приятно удивляют, ведь они встречали зиму в числе претендентов на место в зоне еврокубков. Особенно удачный отрезок начался с середины осени, когда последовательно обыграли Риу Аве, Ароку и Боавишту. А декабрь начался с приема Витории Гимараэш, и там в самой концовке проиграли из-за решающего гола, пропущенного аж на 87-й минуте.

Статистика личных встреч

Орлы, конечно же, выигрывали львиную часть матчей. Но крайний поединок, в феврале 2021-го года, львы удержали нулевую ничью на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Рогера Шмидта допустят вторую осечку кряду, тем более дома. Рекомендуем ставить на то, что орлы смогут выиграть при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,83).