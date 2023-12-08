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  4. Трубин – в основе Бенфики на матч против Фаренсе
Португалия
08 декабря 2023, 19:24 |
144
0

Трубин – в основе Бенфики на матч против Фаренсе

Украинский голкипер сыграет в чемпионате Португалии

08 декабря 2023, 19:24 |
144
0
Трубин – в основе Бенфики на матч против Фаренсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 8 декабря «Бенфика» Анатолия Трубина в матче 13-го тура чемпионата Португалии примет «Фаренсе». Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Голкипер сборной Украины Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч против «Фаренсе».

Состав «Бенфики»: Трубин, Аурснес, Антонио Силва, Отаменди, Морато, Жоау Невеш, Кокчу, Ди Мария, Жоау Мариу, Рафа Силва, Тенгстедт

На данный момент на счету Трубина 15 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он пропустил 14 голов и 6 раз отстоял «на ноль».

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Бенфика Фаренсе чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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