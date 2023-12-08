Трубин – в основе Бенфики на матч против Фаренсе

Сегодня, 8 декабря «Бенфика» Анатолия Трубина в матче 13-го тура чемпионата Португалии примет «Фаренсе». Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Голкипер сборной Украины Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч против «Фаренсе».

Состав «Бенфики»: Трубин, Аурснес, Антонио Силва, Отаменди, Морато, Жоау Невеш, Кокчу, Ди Мария, Жоау Мариу, Рафа Силва, Тенгстедт

На данный момент на счету Трубина 15 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он пропустил 14 голов и 6 раз отстоял «на ноль».