Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании

7 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Ориуэла» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белых».

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 83-й, отыграв 11 минут с учетом дополнительного времени.

На 87-й Виктор имел шанс забить, однако защитник заблокировал его удар, после чего Валери поразил ворота соперников и установил окончательный счет в матче.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

Лучшим игроком матча стал Кристиан Стуани (8.7), на счету которого дубль в этом поединке.

Оценки SofaScore за матч Ориуэла – Жирона – 2:5