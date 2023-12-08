Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
«Красно-белые» обыграли «Ориуэла» со счетом 5:2
7 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Ориуэла» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белых».
Украинский футболист гостей Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 83-й, отыграв 11 минут с учетом дополнительного времени.
На 87-й Виктор имел шанс забить, однако защитник заблокировал его удар, после чего Валери поразил ворота соперников и установил окончательный счет в матче.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.
Лучшим игроком матча стал Кристиан Стуани (8.7), на счету которого дубль в этом поединке.
Оценки SofaScore за матч Ориуэла – Жирона – 2:5
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