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  4. Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
Испания
08 декабря 2023, 01:50 |
418
0

Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании

«Красно-белые» обыграли «Ориуэла» со счетом 5:2

08 декабря 2023, 01:50 |
418
0
Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

7 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Ориуэла» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белых».

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 83-й, отыграв 11 минут с учетом дополнительного времени.

На 87-й Виктор имел шанс забить, однако защитник заблокировал его удар, после чего Валери поразил ворота соперников и установил окончательный счет в матче.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

Лучшим игроком матча стал Кристиан Стуани (8.7), на счету которого дубль в этом поединке.

Оценки SofaScore за матч Ориуэла – Жирона – 2:5

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Виктор Цыганков Кристиан Стуани SofaScore Ориуэла Жирона Кубок Испании по футболу лучший игрок
Источник Sport.ua
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