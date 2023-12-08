Ориуэла – Жирона – 2:5. Удар Цыганкова заблокировали. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Испании
7 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Ориуэла» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белых».
Украинский футболист гостей Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте.
На 87-й Виктор имел шанс забить, однако защитник заблокировал его удар, после чего Валери поразил ворота соперников и установил окончательный счет в матче.
Кубок Испании. 1/32 финала
Ориуэла – Жирона – 2:5
Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 – Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87
Видеообзор матча:
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