Ориуэла – Жирона – 2:5. Удар Цыганкова заблокировали. Видео голов и обзор

7 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Ориуэла» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белых».

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте.

На 87-й Виктор имел шанс забить, однако защитник заблокировал его удар, после чего Валери поразил ворота соперников и установил окончательный счет в матче.

Кубок Испании. 1/32 финала

Ориуэла – Жирона – 2:5

Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 – Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87

Видеообзор матча: