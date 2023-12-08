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  4. Ориуэла – Жирона – 2:5. Удар Цыганкова заблокировали. Видео голов и обзор
Испания
08 декабря 2023, 01:25 | Обновлено 08 декабря 2023, 01:26
185
0

Ориуэла – Жирона – 2:5. Удар Цыганкова заблокировали. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Испании

08 декабря 2023, 01:25 | Обновлено 08 декабря 2023, 01:26
185
0
Ориуэла – Жирона – 2:5. Удар Цыганкова заблокировали. Видео голов и обзор
ФК Жирона

7 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Ориуэла» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белых».

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте.

На 87-й Виктор имел шанс забить, однако защитник заблокировал его удар, после чего Валери поразил ворота соперников и установил окончательный счет в матче.

Кубок Испании. 1/32 финала

Ориуэла – Жирона – 2:5

Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 – Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87

Видеообзор матча:

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Ориуэла Жирона видео голов и обзор Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Кристиан Стуани
Источник Sport.ua
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