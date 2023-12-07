Назар ВОЛОШИН: «Чувствовал, что забью, но не думал, что дважды»

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин, автор двух забитых мячей в ворота харьковского «Металлиста 1925» (4:2), после матча УПЛ поделился впечатлениями от поединка:

– Повлияла ли воздушная тревога, из-за которой начало поединка задержалось на 15 минут, на подготовку к игре?

– Нет, не думаю. Мы просто поскорее начали разминаться.

– Помогло ли удаление в составе соперника выполнить задачу и победить?

– Конечно, всегда легче играть, когда соперников меньше на поле. По-моему, удаление в результате двух предупреждений было справедливым – соперник сыграл жестко против наших футболистов.

– Ожидали ли, что харьковчане забьют, играя в меньшинстве?

– Этого постоянно следует ожидать. Не могу сказать, что мы расслабились, просто были моменты, когда мы провалились. В моменте с первым пропущенным мячом я не добежал, в эпизоде со вторым – получилось, что игрок вышел один на один с вратарем, обыграл его и смог нанести удар.

– Что чувствуете, сделав дубль в матче с «Металлистом 1925»?

– Забить два мяча за мою родную команду на таком стадионе было очень важно и для меня, и для команды. Хорошо, что победили сегодня. Это мой первый дубль на таком уровне.

– Было ли у вас до матча ощущение, что удастся отличиться, да еще и не раз?

– Чувствовал, что забью, но, честно говоря, не думал, что дважды.

– Расскажите, как именно вам удалось это сделать?

– Это были наигранные на тренировках комбинации. Сначала Буяльский отдал мне классную передачу в зону, я выбежал один на один с вратарем и пробил в ближний угол. А во втором эпизоде вратарь отразил удар Шапаренко, а я уже сыграл на добивании.

– В момент с первым голом или у вас было достаточно времени, чтобы подумать, куда бить?

– Нет, направление удара придумало ближе к штрафной соперника. Увидел, что вратарь не слишком плотно перекрывал ближний угол, поэтому ударил именно туда.

– Пожалуй, тренеры остались довольны реализацией, но игра в защите не понравилась?

– Да, будем работать над обороной, чтобы не пропускать голы.

– Сегодня вы играли дело, до этого – слева, где вам нравится больше?

– На самом деле, мне все равно, где тренер поставит, там и буду играть.

– Как вам работать с новым главным тренером?

– Очень хорошо. Александр Владимирович много общается с игроками, многое подсказывает, словом, все замечательно.

– В прошлом туре вам не удалось в Ужгороде сыграть с «Минаем», что чувствуете по этому поводу?

– Разочарование, ведь мы потратили три дня на дорогу, а в итоге не смогли сыграть. Очень хотели, чтобы матч состоялся, но на стадионе не было освещения, так что не получилось.

– Поэтому на подготовку к поединку с «Металлистом 1925» времени было больше?

– Пожалуй, да. Впрочем, мы всегда быстро восстанавливаемся, потому были готовы играть.

– Принимая во внимание первый дубль, «Металлист 1925» будет для вас особой командой?

– Для нас каждая команда особенная, а каждая игра – важна. Мы должны побеждать, зарабатывать очки.

– Команда одержала третью победу подряд, улучшила свое положение в турнирной таблице, значит ли это, что психологическое состояние у игроков тоже улучшилось?

– Да, морально стало легче, победы вдохновляют новые победы и на работу с еще большим желанием.

– До завершения первой части сезона остался один матч, как вы можете оценить этот промежуток?

– Пожалуй, хорошо, но нужно еще победить в последнем матче, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением.

– Каких соперников можете назвать удобными для «Динамо»? Входит ли «Металлист 1925» в их число?

– Наверное, да, учитывая, сколько мячей мы им забили.