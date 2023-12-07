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  4. Игорь СУРКИС: «Луческу был тоталитарным тренером»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 19:28 |
862
0

Игорь СУРКИС: «Луческу был тоталитарным тренером»

Президент «Динамо» – об изменениях в команде

07 декабря 2023, 19:28 |
862
0
Игорь СУРКИС: «Луческу был тоталитарным тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис поделился впечатлениями от перенесенного матча третьего тура УПЛ против «Металлиста 1925» (победа 4:2):

– Что можете сказать по поводу сегодняшней игры команды?
– Команда играла по погоде, как говорится.

– Изменилась ли игра команды при Александре Шовковском?
– Игра изменилась. Настроение очень хорошее у футболистов. Они, как говорится, расслабились. Потому что Луческу был тоталитарным тренером, спрашивал с них очень строго.

Будет зимний перерыв – будем ждать, как будет дальше.

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Игорь Суркис Динамо Киев Динамо - Металлист 1925 Металлист 1925 Мирча Луческу Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамомания
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