Игорь СУРКИС: «Луческу был тоталитарным тренером»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис поделился впечатлениями от перенесенного матча третьего тура УПЛ против «Металлиста 1925» (победа 4:2):

– Что можете сказать по поводу сегодняшней игры команды?

– Команда играла по погоде, как говорится.

– Изменилась ли игра команды при Александре Шовковском?

– Игра изменилась. Настроение очень хорошее у футболистов. Они, как говорится, расслабились. Потому что Луческу был тоталитарным тренером, спрашивал с них очень строго.

Будет зимний перерыв – будем ждать, как будет дальше.