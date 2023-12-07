Олег ГОЛОДЮК: «Нам не легче от того, что мы выглядит неплохо»

Главный тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями от перенесенного матча третьего тура УПЛ против «Динамо» Киев (поражение 2:4):

— Насколько вы довольны действиями вашей команды?

— Трудно что-то комментировать... Мы в каждой игре не можем даже тайм доиграть в равных составах. Вся подготовка, весь план на игру просто ломается. И нам не легче от того, что мы выглядим неплохо, забиваем — зачетных баллов нам это не приносит.

— Что вы можете сказать о второй желтой Бычека?

— Я не говорю, что удаление несправедливое. Просто где-то получаем карточки, когда мы этого не заслуживаем. Сегодняшнее — наверняка справедливое. Просто сам факт, что мы много играем в меньшинстве.

— Это футболистов психологически надламывает?

— Просто надо немножко разумнее подходить к моментам. Чтобы не получать бессмысленные удаления, как сегодня.

— Почему ваши игроки больше действовали через центр?

— Потому что мы хотим играть в более атакующий футбол. Конечно, можно стать вдесятером позади, ждать своего шанса и надеяться на чудо. Но если мы хотим играть на чужой половине поля и создавать там моменты, нам нужно быть готовыми к контратакам соперника. К сожалению, это пока нам не удается. Мы понимаем, что с такими командами трудно играть в атаке, но... «Динамо» использовало свои две контратаки, а мы, к сожалению, свои не использовали. Вот и вся разница. А удаление... Конечно, у «Динамо» было преимущество. Но мы ждали, терпели, свой момент нашли. Но так как мы три дня назад играли с «Шахтером», а «Динамо» отдыхало, еще и в не равных составах — играть было очень тяжело.