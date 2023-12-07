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  4. Волошин забил два гола за 11 минут матча Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 15:49 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:52
631
2

Волошин забил два гола за 11 минут матча Динамо в УПЛ

Назар забил два быстрых гола

07 декабря 2023, 15:49 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:52
631
2
Волошин забил два гола за 11 минут матча Динамо в УПЛ
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

В перенесенном матче чемпионата Украины Динамо в первом тайме обыгрывает Металлист 1925 со счетом 3:1. Дубль оформил полузащитник Назар Волошин.

Игроку для того, чтобы забить два гола, понадобилось 11 минут: первый мяч Назар оформил на 11-й минуте, а второй – на 22-й.

Волошин в нынешнем сезоне УПЛ забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Всего в сезоне у 20-летнего хавбека шесть голов.

Лучшими бомбардирами команды в УПЛ с шестью голами являются Виталий Буяльский и Владислав Ванат.

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Динамо Киев Динамо - Металлист 1925 Назар Волошин Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Перець
Луческу пішов і молодь почала прогресувати
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Mastre
Може шубу купить, чи подарує
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