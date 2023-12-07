Волошин забил два гола за 11 минут матча Динамо в УПЛ

В перенесенном матче чемпионата Украины Динамо в первом тайме обыгрывает Металлист 1925 со счетом 3:1. Дубль оформил полузащитник Назар Волошин.

Игроку для того, чтобы забить два гола, понадобилось 11 минут: первый мяч Назар оформил на 11-й минуте, а второй – на 22-й.

Волошин в нынешнем сезоне УПЛ забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Всего в сезоне у 20-летнего хавбека шесть голов.

Лучшими бомбардирами команды в УПЛ с шестью голами являются Виталий Буяльский и Владислав Ванат.