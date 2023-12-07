ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Браччини – пассия Синнера, которую он скрывал от мира

Чемпион Кубка Дэвиса и финалист Итогового турнира ATP Янник Синнер неделю назад посетил матч Лиги чемпионов между «Миланом» и дортмундской «Боруссией» вместе со своей девушкой – итальянской моделью Марией Браччини.

Синнер познакомился с Браччини в 2020 году, а в сентябре 2020-го они начали встречаться. Этот поход на матч Лиги чемпионов стал первым публичным появлением пары после разрыва. В 2021 году они расстались, но в 2022 году снова сошлись. Причина их разрыва также не разглашалась. Ранее Мария была замечена на финале Итогового турнира ATP в Турине.

Отметим, что 24-летняя Браччини известная в сети Instagram личность с числом подписчиков более 170 000 человек. Рост девушки около 168 см, вес – 56 кг. Состояние Браччини оценивают в 3 миллиона евро.