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  4. Коуч Жироны ответил на вопрос о том, хотел ли бы он тренировать Барселону
Испания
07 декабря 2023, 09:40 |
1030
0

Коуч Жироны ответил на вопрос о том, хотел ли бы он тренировать Барселону

Мичел не думает о будущем

07 декабря 2023, 09:40 |
1030
0
Коуч Жироны ответил на вопрос о том, хотел ли бы он тренировать Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел ответил на вопрос журналиста о том, хотел ли бы он тренировать каталонскую «Барселону» и отреагировал на слова полузащитника команды Алейша Гарсии о мечте играть в составе «блау-гранас».

«Я сейчас в той команде, в которой хочу быть. Это все. Я сконцентрирован на сегодняшнем дне, потому что именно тогда я работаю лучше всего. Моя голова никогда не думает о будущем.

Алейш Гарсия совершил ошибку. Помню те времена, когда я играл за «Райо Вальекано» против мадридского «Реала» в Вальекасе, голы «сливочных» праздновали больше, чем голы «Райо». Я надеюсь, что в Жироне болельщики будут болеть только за «Жирону». Это обращение к нашим болельщикам. Нам нужны люди, которые на 100% будут с «Жироной». И мы создали проект, который, я думаю, может сделать это возможным», – сказал Мичел.

10 декабря в 22:00 в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу «Жирона» на выезде сыграет против «Барселоны».

Ранее Мичел рассказал, что «Жирона» не борется за чемпионство в Ла Лиге, поскольку команда не на том уровне

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Барселона Жирона Алейш Гарсия Барселона - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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