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Испания
06 декабря 2023, 17:39 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:16
1297
1

Партнера Цыганкова и Довбика обвинили в неуважении к клубу перед дерби

Полузащитник Алейш Гарсия неосторожно признался, что мечтает играть за «Барселону»

06 декабря 2023, 17:39 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:16
1297
1
Партнера Цыганкова и Довбика обвинили в неуважении к клубу перед дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Алейш Гарсия

Опорный полузащитник «Жироны» Алейш Гарсия оскандалился перед дерби Каталонии с «Барселоной».

Лидер команды имел неосторожность признаться в интервью, что мечтает играть в составе «блау-гранас». Болельщики не оценили откровенность капитана команды и обвинили его в неуважении к клубу, за который он играет.

«Он вышел, чтобы сказать это за несколько дней до ответственного матча с ними. Долбаный позор», – отметил один из фанатов «Жироны» в комментариях.

Добавим, что «Барселона» и «Жирона» сыграют уже 10 декабря. На данный момент команда Цыганкова и Довбика опережает «блау-гранас» в турнирной таблице на четыре очка.

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Алейш Гарсия Жирона Барселона Барселона - Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Twitter
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Комментарии 1
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AndiM
От мерзота, така ж як майже всі недогравці шаХрая рінаховського. За кроваві гроші рижої падли і з вбивцями українців будуть на блокпостах фотографуватися.
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