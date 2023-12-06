Партнера Цыганкова и Довбика обвинили в неуважении к клубу перед дерби

Опорный полузащитник «Жироны» Алейш Гарсия оскандалился перед дерби Каталонии с «Барселоной».

Лидер команды имел неосторожность признаться в интервью, что мечтает играть в составе «блау-гранас». Болельщики не оценили откровенность капитана команды и обвинили его в неуважении к клубу, за который он играет.

«Он вышел, чтобы сказать это за несколько дней до ответственного матча с ними. Долбаный позор», – отметил один из фанатов «Жироны» в комментариях.

Добавим, что «Барселона» и «Жирона» сыграют уже 10 декабря. На данный момент команда Цыганкова и Довбика опережает «блау-гранас» в турнирной таблице на четыре очка.