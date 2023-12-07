Ливерпуль надолго потерял Матипа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился новыми сведениями о травмах Жоэля Матипа и Алексиса Макаллистера:

«У Матипа разрыв передней крестообразной связки колена. К сожалению, это то, что было понятно с первой секунды. Все выглядело именно так. Очень жаль.

У Макаллистера был порез. Рану перевязали, очевидно, что это было больно, но он мог играть. Затем ему наложили швы, они затянулись, и Алексис уже не мог двигаться. Посмотрим, сколько времени займет восстановление. Надеюсь, не слишком долго», – сказал Клопп.