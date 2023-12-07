Ливерпуль надолго потерял Матипа
Защитник получил серьезную травму
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился новыми сведениями о травмах Жоэля Матипа и Алексиса Макаллистера:
«У Матипа разрыв передней крестообразной связки колена. К сожалению, это то, что было понятно с первой секунды. Все выглядело именно так. Очень жаль.
У Макаллистера был порез. Рану перевязали, очевидно, что это было больно, но он мог играть. Затем ему наложили швы, они затянулись, и Алексис уже не мог двигаться. Посмотрим, сколько времени займет восстановление. Надеюсь, не слишком долго», – сказал Клопп.
Как известно, Жоэль Матип получил травму в воскресенье, 3 декабря, во втором тайме матча АПЛ с «Фулхэмом» (4:3), а Макаллистер травмировался в поединке против «Шеффилд Юнайтед» (2:0), который состоялся в среду, 6 декабря.
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