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Англия
07 декабря 2023, 08:26 | Обновлено 07 декабря 2023, 08:38
204
0

Ливерпуль надолго потерял Матипа

Защитник получил серьезную травму

07 декабря 2023, 08:26 | Обновлено 07 декабря 2023, 08:38
204
0
Ливерпуль надолго потерял Матипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоэль Матип (№32)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился новыми сведениями о травмах Жоэля Матипа и Алексиса Макаллистера:

«У Матипа разрыв передней крестообразной связки колена. К сожалению, это то, что было понятно с первой секунды. Все выглядело именно так. Очень жаль.

У Макаллистера был порез. Рану перевязали, очевидно, что это было больно, но он мог играть. Затем ему наложили швы, они затянулись, и Алексис уже не мог двигаться. Посмотрим, сколько времени займет восстановление. Надеюсь, не слишком долго», – сказал Клопп.

Как известно, Жоэль Матип получил травму в воскресенье, 3 декабря, во втором тайме матча АПЛ с «Фулхэмом» (4:3), а Макаллистер травмировался в поединке против «Шеффилд Юнайтед» (2:0), который состоялся в среду, 6 декабря.

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Жоэль Матип Ливерпуль травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алексис Макаллистер Юрген Клопп
Источник ФК Ливерпуль
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