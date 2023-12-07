Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

После завершения поединка наставник «вилланов» Унаи Эмери прокомментировал победу подопечных:

«Отличный вечер. Это очень хорошо, но надо верить, что мы сейчас более-менее в четверке лучших. Мы должны верить, что будем продолжать в том же духе.

Мы должны быть воодушевлены, но нам нужно сохранять баланс. А сейчас мы должны сосредоточиться на матче с «Арсеналом» в субботу. Я хочу, чтобы мы были командой с победным менталитетом и были сбалансированными.

Мы знаем, где находимся в таблице. Но позади нас «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», и это будет очень сложно. Но, конечно, мы концентрируемся на каждом матче и стараемся быть конкурентоспособными. Последний матч против «Борнмута» мы чуть не проиграли, и нам нужно проявить последовательность.

Конечно, дома мы очень хороши. Болельщики, 12-й игрок, поддерживают нас.

Леоне Бэйли? Он потрясающий игрок, и то, как он играл сегодня вечером... Он топ.

Мы пытались быть агрессивными дома, пытаясь получить больше владения мячом, чем обычно, против «Манчестер Сити». Ключевым моментом было уважать их, но также и быть амбициозными, когда мы сталкиваемся с ними.

Мы готовимся к матчу, стараясь коллективно добиться такого хорошего результата. Мы хорошо поработали в обороне, оказывая сильный прессинг, и старались действовать агрессивно.

Мы провели фантастический матч, фантастическую игру, но нам еще есть над чем поработать в субботу (дома с «Арсеналом»). Конечно, не стоит забывать, что вратарь спас нас одним или двумя действиями.

Когда играешь с «Манчестер Сити», нужно использовать свои моменты и стараться контролировать игру. Мы создавали моменты, но это был очень тяжелый матч.

Мы собираемся сосредоточиться на игре с «Арсеналом» дома. Мы чувствуем себя сильными благодаря нашим болельщикам, но сюда приезжают лидеры. Верим», – сказал Эмери.

Видеообзор матча Астон Вилла – Ман Сити – 1:0