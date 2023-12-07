Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Лучшие две ассоциации в рейтинге получат еще одно место в Лиге чемпионов
Лучшие две ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА смогут выставить еще одного представителя в Лигу чемпионов 2024/25.
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В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие на 4 клуба больше (36), чем было ранее (32).
Деления на группы в ЛЧ не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.
4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:
- для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)
- дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)
- по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24
Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы, квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.
В сезонном рейтинге впереди: Германия (12.642), Англия (11.750), Италия (11.714), Испания (11.437). Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.
Украина в сезонном рейтинге УЕФА занимает 25-е место (3.500). Весной в еврокубках продолжит борьбу только один украинский клуб – донецкий «Шахтер». Луганская «Заря» через неделю попрощается с Лигой конференций.
Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25
Пятилетний рейтинг УЕФА
Страны-лидеры в сезонном рейтинге УЕФА за сезон 2024/25
Украина занимает 25-е место в сезонном рейтинге УЕФА
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