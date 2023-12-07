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Лига чемпионов
07 декабря 2023, 04:40 | Обновлено 07 декабря 2023, 05:28
509
0

Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА

Лучшие две ассоциации в рейтинге получат еще одно место в Лиге чемпионов

07 декабря 2023, 04:40 | Обновлено 07 декабря 2023, 05:28
509
0
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
УЕФА

Лучшие две ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА смогут выставить еще одного представителя в Лигу чемпионов 2024/25.

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В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие на 4 клуба больше (36), чем было ранее (32).

Деления на группы в ЛЧ не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:

  • для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)
  • дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)
  • по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы, квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

В сезонном рейтинге впереди: Германия (12.642), Англия (11.750), Италия (11.714), Испания (11.437). Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.

Украина в сезонном рейтинге УЕФА занимает 25-е место (3.500). Весной в еврокубках продолжит борьбу только один украинский клуб – донецкий «Шахтер». Луганская «Заря» через неделю попрощается с Лигой конференций.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25

Пятилетний рейтинг УЕФА

Страны-лидеры в сезонном рейтинге УЕФА за сезон 2024/25

Украина занимает 25-е место в сезонном рейтинге УЕФА

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Источник Sport.ua
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