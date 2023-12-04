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Лига чемпионов
04 декабря 2023, 18:10 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:31
2394
4

Шахтер и Динамо. Обновлен проектный посев в еврокубках 2024/25

«Шахтер» имеет шанс попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов

04 декабря 2023, 18:10 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:31
2394
4
Шахтер и Динамо. Обновлен проектный посев в еврокубках 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Обновлен проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25.

Специалисты из Football Rankings регулярно изучают ситуацию во всех национальных чемпионатах и составляют самый вероятный расклад по корзинам посева для еврокубков 2024/25.

Специалисты видят донецкий «Шахтер» в 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Эксперты прогнозируют киевскому «Динамо» попадание в 3-ю корзину посева в основном раунде Лиги Европы 2024/25.

А вот в основу Лиги конференций 2024/25 аналитики не ставят ни одного украинского клуба.

В основном раунде Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25 сыграют по 36 команд (на четыре больше, чем в текущем формате).

Деления на группы не будет. Соперники в каждом из туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе перед стартом основного раунда. Каждый клуб в ЛЧ и ЛЕ проведет по 4 матча дома и 4 матча на выезде – один домашний и один выездной матч против команды из каждой из четырех корзин.

Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней. Лучшие 8 команд Лиги чемпионов выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

Интересно, что «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новой «лазейкой», открытой УЕФА для высокорейтинговых клубов, и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие условия:

  • Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24
  • Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ
  • «Славия» Прага, «Копенгаген» и «Динамо» Загреб не должны обогнать «Шахтер» в рейтинге

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Sheva19
Главное выполнить пункт 1 остальные выполняться сами .
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0
Xvalenok03
Он будет ныть, что динаму после шахты написали. Да ещё направили в ле.
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0
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AK.228
Алеша зараз знову буде скиглити про те, що не описано шанси динамо у випадку виграшу УПЛ
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-2
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