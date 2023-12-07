Брайтон – Брентфорд – 2:1. Де Дзерби vs Ярмолюк. Видео голов и обзор матча
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6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».
Украинский футболист гостей Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут. В перерыве его заменили на Кина Люисса-Поттера.
Голами за хозяев отличились Паскаль Гросс (31) и Джек Хиншелвуд (52), а за гостей единственный мяч забил Брайан Мбеумо (27).
АПЛ. 15-й тур. 6 декабря
Брайтон – Брентфорд – 2:1
Голы: Гросс, 31, Хиншелвуд, 52 – Мбеумо, 27
Видео голов и обзор матча:
События матча
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