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Чемпионат Англии
Брайтон
06.12.2023 21:30 – FT 2 : 1
Брентфорд
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Англия
07 декабря 2023, 03:51 |
44
0

Брайтон – Брентфорд – 2:1. Де Дзерби vs Ярмолюк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

07 декабря 2023, 03:51 |
44
0
Брайтон – Брентфорд – 2:1. Де Дзерби vs Ярмолюк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

Украинский футболист гостей Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут. В перерыве его заменили на Кина Люисса-Поттера.

Голами за хозяев отличились Паскаль Гросс (31) и Джек Хиншелвуд (52), а за гостей единственный мяч забил Брайан Мбеумо (27).

АПЛ. 15-й тур. 6 декабря

Брайтон – Брентфорд – 2:1

Голы: Гросс, 31, Хиншелвуд, 52 – Мбеумо, 27

Видео голов и обзор матча:

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Хиншелвуд (Брайтон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
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Брайтон Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Егор Ярмолюк Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
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