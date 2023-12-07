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  4. Почему заменили в перерыве? Названа оценка Ярмолюка за матч против Брайтона
Англия
07 декабря 2023, 02:37 |
102
0

Почему заменили в перерыве? Названа оценка Ярмолюка за матч против Брайтона

«Брентфорд» уступил «чайкам» со счетом 1:2

07 декабря 2023, 02:37 |
102
0
Почему заменили в перерыве? Названа оценка Ярмолюка за матч против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Балеба и Егор Ярмолюк

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

Украинский футболист гостей Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут. В перерыве его заменили на Кина Люисса-Поттера.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Ярмолюку оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Егора соответствует средней оценке игроков «Брентфорда», хотя украинец отыграл только первую половину матча.

Лучшим игроком поединка был признан 18-летний правый защитник «Брайтона» Джек Хиншелвуд (8.3), который отметился 1 забитым голом.

Оценки WhoScored за матч Брайтона – Брентфорд – 2:1

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Егор Ярмолюк лучший игрок Брайтон Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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