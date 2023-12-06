Катарские инвесторы могут стать владельцами Интера
Джассим бен Хамад Аль Тани ранее пытался приобрести «Манчестер Юнайтед»
Катарский исламский банк может стать владельцем миланского «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Президентом банка является Джассим бен Хамад Аль Тани, который ранее пытался приобрести «Манчестер Юнайтед» за 6 миллиардов евро. Теперь же он может стать владельцем другого европейского топ-клуба.
По слухам, приобрести «Интер» Аль Тани предложил лично президент ФИФА Джанни Инфантино, который является давним фанатом «нерадзурри». С самим шейхом у него хорошие отношения, которые сложились в процессе организации ЧМ-2022.
Ранее сообщалось об интересе к «Интеру» со стороны финского бизнесмена Томаса Циллиакуса.
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