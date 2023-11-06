Финский бизнесмен готовит предложение о покупке Интера

Финский бизнесмен Томас Циллиакус сообщил о том, что собрал группу инвесторов, вместе с которой сделает предложение о покупке миланского «Интера».

67-летний миллиардер обещает представить официальное предложение на этой или следующей неделе. Циллиакус утверждает, что это предложение соответствует тому запросу, который ранее выдвинули владельцы клуба, семья Чжанов – 1,2 миллиарда евро.

Впервые разговоры об интересе Циллиакуса к «Интеру» появились в начале июня текущего года.

В марте текущего года Циллиакус вместе со своей инвестиционной компанией «XXI Century Capital» предлагал 4 миллиарда евро за приобретение «Манчестер Юнайтед».

Футбольный бизнес не является неизведанной территорией для Циллиакуса. В 1982 – 1986 годах он руководил финским ХИКом из Хельсинки.