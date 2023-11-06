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Италия
06 ноября 2023, 15:54 | Обновлено 06 ноября 2023, 15:55
539
1

Финский бизнесмен готовит предложение о покупке Интера

У миланского клуба может смениться владелец

06 ноября 2023, 15:54 | Обновлено 06 ноября 2023, 15:55
539
1
Финский бизнесмен готовит предложение о покупке Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Циллиакус

Финский бизнесмен Томас Циллиакус сообщил о том, что собрал группу инвесторов, вместе с которой сделает предложение о покупке миланского «Интера».

67-летний миллиардер обещает представить официальное предложение на этой или следующей неделе. Циллиакус утверждает, что это предложение соответствует тому запросу, который ранее выдвинули владельцы клуба, семья Чжанов – 1,2 миллиарда евро.

Впервые разговоры об интересе Циллиакуса к «Интеру» появились в начале июня текущего года.

В марте текущего года Циллиакус вместе со своей инвестиционной компанией «XXI Century Capital» предлагал 4 миллиарда евро за приобретение «Манчестер Юнайтед».

Футбольный бизнес не является неизведанной территорией для Циллиакуса. В 1982 – 1986 годах он руководил финским ХИКом из Хельсинки.

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Интер Милан Томас Циллиакус
Источник Twitter
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serg1508
Для чого йому потрібний той Інтер? Краще нехай купує київське Динамо ⚽
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