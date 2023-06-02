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Италия
02 июня 2023, 17:54 |
230
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Финский бизнесмен заинтересован в приобретении Интера

Томас Циллиакус активно рвется на футбольный рынок

02 июня 2023, 17:54 |
230
0
Финский бизнесмен заинтересован в приобретении Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Циллиакус

69-летний финский бизнесмен Томас Циллиакус, который сейчас проживает в Сингапуре, заинтересован в приобретении миланского «Интера». Об этом сообщает Reuters.

По их информации, обратить внимание на «Интер» Циллиакуса заставило выступление клуба в нынешней Лиге чемпионов, где команда Симоне Индзаги в финале сыграет с «Манчестер Сити». Финн присутствовал на «Сан-Сиро» во время полуфинального матча против «Милана».

В марте текущего года Циллиакус вместе со своей инвестиционной компанией «XXI Century Capital» предлагал 4 миллиарда евро за приобретение «Манчестер Юнайтед».

Футбольный бизнес не является неизведанной территорией для Циллиакуса. В 1982 – 2986 годах он руководил финским ХИКом из Хельсинки.

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Интер Милан Томас Циллиакус
Источник Reuters
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