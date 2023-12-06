Англия06 декабря 2023, 18:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:34
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Конкурент Зинченко по позиции в Арсенале выбыл на неопределенный срок
У Такехиро Томиясу травма
06 декабря 2023, 18:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:34
706
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Конкурент Александра Зинченко по позиции левого защитника в «Арсенале» Такехиро Томиясу пропустил вчерашний матч «Канониров» против «Лутона» (победа 4:3). Он испытывал дискомфорт в икроножной мышце левой ноги.
После матча главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму японского защитника:
«Мы провели обследование игрока и получили не очень хорошую новость. Он выбыл на неопределенный срок».
В нынешнем сезоне на счету Томиясу 1 гол и 3 ассиста в 19 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
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