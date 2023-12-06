ФОТО. Довбик претендует на звание лучшего игрока Жироны в ноябре

Украинский нападающий Артем Довбик оказался среди претендентов на звание лучшего игрока «Жироны» по итогам ноября месяца.

Помимо нашего соотечественника, также на почетное звание номинированы его коллега по амплуа Савио, полузащитник Иван Мартин и защитник Мигель Гутьеррес.

Отметим, что Довбик в ноябре провел за «Жирону» два матча, против «Осасуны» (4:2) и «Райо Вальекано» (2:1), и в обоих отличился забитыми мячами. А вот в поединке против «Атлетика» из Бильбао (1:1) форвард не сыграл из-за повреждения.