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Германия
06 декабря 2023, 15:06 | Обновлено 06 декабря 2023, 15:10
773
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала вингера Испании, который оформил дубль Барсе

Брайан Сарагоса присоединится к мюнхенцам из «Гранады» в сезоне 2024/25

06 декабря 2023, 15:06 | Обновлено 06 декабря 2023, 15:10
773
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала вингера Испании, который оформил дубль Барсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Сарагоса

Немецкий футбольный клуб «Бавария» официально объявил о подписании 22-летнего испанского вингера «Гранады» Брайана Сарагосы.

Игрок присоединится к мюнхенцам в сезоне 2024/25. Контракт с командой Томаса Тухеля будет рассчитан до 30 июня 2029 года.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 15 миллионов евро (отступные).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Сарагоса провел за «Гранаду» 14 матчей и забил пять мячей, в том числе отличившись дублем в поединке против «Барселоны» (2:2).

В 2023 году Брайан был вызван в сборную Испании на матчи квалификации Евро-2024 против Шотландии и Норвегии. Против норвежцев Сарагоса не играл, а с шотландцами вышел на 2-й тайм.

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Источник ФК Бавария
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