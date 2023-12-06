ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала вингера Испании, который оформил дубль Барсе
Брайан Сарагоса присоединится к мюнхенцам из «Гранады» в сезоне 2024/25
Немецкий футбольный клуб «Бавария» официально объявил о подписании 22-летнего испанского вингера «Гранады» Брайана Сарагосы.
Игрок присоединится к мюнхенцам в сезоне 2024/25. Контракт с командой Томаса Тухеля будет рассчитан до 30 июня 2029 года.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 15 миллионов евро (отступные).
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Сарагоса провел за «Гранаду» 14 матчей и забил пять мячей, в том числе отличившись дублем в поединке против «Барселоны» (2:2).
В 2023 году Брайан был вызван в сборную Испании на матчи квалификации Евро-2024 против Шотландии и Норвегии. Против норвежцев Сарагоса не играл, а с шотландцами вышел на 2-й тайм.
FC Bayern holt Bryan Zaragoza 🔴⚪— FC Bayern München (@FCBayern) December 6, 2023
🔗 https://t.co/3d912hQyCV#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/0Dz7x9aWeU
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