Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барса отыграла 2 мяча в матче с Гранадой. Ламин Ямал – самый юный голеадор
Чемпионат Испании
Гранада
08.10.2023 22:00 – FT 2 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 октября 2023, 00:10 | Обновлено 09 октября 2023, 00:50
247
0

Барса отыграла 2 мяча в матче с Гранадой. Ламин Ямал – самый юный голеадор

Спасительным для каталонской команды стал гол Серхи Роберто на 86-й минуте

09 октября 2023, 00:10 | Обновлено 09 октября 2023, 00:50
247
0
Барса отыграла 2 мяча в матче с Гранадой. Ламин Ямал – самый юный голеадор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Гранадой» (2:2)

У хозяев поля в дебюте матча дубль оформил Брайан Сарагоса (1 и 29 мин).

Форвард «Барселоны» Ламин Ямал сократил отставание в счете на 45+1 минуте и стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги – 16 лет и 87 дней. Он побил рекорд Фабриса Олинги, забившего гол за «Малагу» в возрасте 16 лет и 98 дней.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Рекордный гол Ламина Ямала

Спасительным для каталонской команды стал гол Серхи Роберто на 86-й минуте (2:2).

На 90+4 минуте Жоау Феликс отправил 3-й мяч в ворота хозяев поля, но гол был отменен из-за офсайда.

«Барселона» набрала 21 очко и занимает 3-е место позади Реала (24) и Жироны (22).

Ла Лига. 9-й тур, 8 октября

Гранада – Барселона – 2:2

Голы: Сарагоса, 1, 29 – Ламин Ямал, 45+1, Серхи Роберто, 86.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Сарагоса, 1 мин.

ГОЛ! 2:0. Сарагоса, 29 мин.

ГОЛ! 2:1. Ламин Ямал, 45+1 мин.

ГОЛ! 2:2. Серхи Роберто, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Lamine Yamal (Барселона).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Сарагоса (Гранада).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Сарагоса (Гранада).
По теме:
ПСЖ выиграл в гостях у Ренна и вернулся в топ-3 чемпионата Франции
Эльче – Андорра. Прогноз и анонс на матч Сегунды
И гол Осимхена не помог. Наполи дома неожиданно уступил Фиорентине
Барселона рекорд Гранада чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Гранада - Барселона Ламин Ямал Серхи Роберто Жоау Феликс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер Холифилд: «Усик не побьет Фьюри, но это может сделать Джошуа»
Бокс | 08 октября 2023, 17:03 9
Эвандер Холифилд: «Усик не побьет Фьюри, но это может сделать Джошуа»
Эвандер Холифилд: «Усик не побьет Фьюри, но это может сделать Джошуа»

Легендарный боксер не верит в украинца

Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Бокс | 08 октября 2023, 18:32 2
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно

После последних неудач Джо Джойса вряд ли он кому-то интересен

Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Футбол | 08.10.2023, 01:11
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Волейбол | 08.10.2023, 00:57
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
ВИДЕО. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол
Футбол | 08.10.2023, 23:43
ВИДЕО. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол
ВИДЕО. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
08.10.2023, 11:00 17
Футбол
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
07.10.2023, 19:05 26
Футбол
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
08.10.2023, 11:42 1
Волейбол
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 26
Футбол
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
07.10.2023, 17:07 2
Футбол
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
07.10.2023, 01:10 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем