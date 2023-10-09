Барса отыграла 2 мяча в матче с Гранадой. Ламин Ямал – самый юный голеадор
Спасительным для каталонской команды стал гол Серхи Роберто на 86-й минуте
В матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Гранадой» (2:2)
У хозяев поля в дебюте матча дубль оформил Брайан Сарагоса (1 и 29 мин).
Форвард «Барселоны» Ламин Ямал сократил отставание в счете на 45+1 минуте и стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги – 16 лет и 87 дней. Он побил рекорд Фабриса Олинги, забившего гол за «Малагу» в возрасте 16 лет и 98 дней.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Рекордный гол Ламина Ямала
Спасительным для каталонской команды стал гол Серхи Роберто на 86-й минуте (2:2).
На 90+4 минуте Жоау Феликс отправил 3-й мяч в ворота хозяев поля, но гол был отменен из-за офсайда.
«Барселона» набрала 21 очко и занимает 3-е место позади Реала (24) и Жироны (22).
Ла Лига. 9-й тур, 8 октября
Гранада – Барселона – 2:2
Голы: Сарагоса, 1, 29 – Ламин Ямал, 45+1, Серхи Роберто, 86.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Сарагоса, 1 мин.
ГОЛ! 2:0. Сарагоса, 29 мин.
ГОЛ! 2:1. Ламин Ямал, 45+1 мин.
ГОЛ! 2:2. Серхи Роберто, 86 мин.
События матча
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