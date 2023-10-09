Барса отыграла 2 мяча в матче с Гранадой. Ламин Ямал – самый юный голеадор

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Гранадой» (2:2)

У хозяев поля в дебюте матча дубль оформил Брайан Сарагоса (1 и 29 мин).

Форвард «Барселоны» Ламин Ямал сократил отставание в счете на 45+1 минуте и стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги – 16 лет и 87 дней. Он побил рекорд Фабриса Олинги, забившего гол за «Малагу» в возрасте 16 лет и 98 дней.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Рекордный гол Ламина Ямала

Спасительным для каталонской команды стал гол Серхи Роберто на 86-й минуте (2:2).

На 90+4 минуте Жоау Феликс отправил 3-й мяч в ворота хозяев поля, но гол был отменен из-за офсайда.

«Барселона» набрала 21 очко и занимает 3-е место позади Реала (24) и Жироны (22).

Ла Лига. 9-й тур, 8 октября

Гранада – Барселона – 2:2

Голы: Сарагоса, 1, 29 – Ламин Ямал, 45+1, Серхи Роберто, 86.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Сарагоса, 1 мин.

ГОЛ! 2:0. Сарагоса, 29 мин.

ГОЛ! 2:1. Ламин Ямал, 45+1 мин.

ГОЛ! 2:2. Серхи Роберто, 86 мин.