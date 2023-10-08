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Чемпионат Испании
Гранада
08.10.2023 22:00 – FT 2 : 2
Барселона
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Испания
08 октября 2023, 23:23 | Обновлено 09 октября 2023, 00:14
533
0

ВИДЕО. Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» забил гол в раздевалку на 45+1 минуте

08 октября 2023, 23:23 | Обновлено 09 октября 2023, 00:14
533
0
ВИДЕО. Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Форвард «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги – 16 лет и 87 дней.

Нападающий забил гол в раздевалку на 45+1 минуте в матче 9-го туру Ла Лиги против «Гранады»

Ламин Ямал сделал счет 1:2. В начале матче у Гранады дублем отличился Брайан Сарагоса.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Рекордный гол Ламина Ямала

Ямал побил рекорд Фабриса Олинги, забившего гол за «Малагу» в возрасте 16 лет и 98 дней.

ВИДЕО. Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Lamine Yamal (Барселона).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Сарагоса (Гранада).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Сарагоса (Гранада).
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Источник Sport.ua
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