Форвард «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги – 16 лет и 87 дней.

Нападающий забил гол в раздевалку на 45+1 минуте в матче 9-го туру Ла Лиги против «Гранады»

Ламин Ямал сделал счет 1:2. В начале матче у Гранады дублем отличился Брайан Сарагоса.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Рекордный гол Ламина Ямала

Ямал побил рекорд Фабриса Олинги, забившего гол за «Малагу» в возрасте 16 лет и 98 дней.

ВИДЕО. Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги