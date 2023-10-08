Испания08 октября 2023, 23:23 | Обновлено 09 октября 2023, 00:14
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ВИДЕО. Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги
Нападающий «Барселоны» забил гол в раздевалку на 45+1 минуте
08 октября 2023, 23:23 | Обновлено 09 октября 2023, 00:14
533
0
Форвард «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги – 16 лет и 87 дней.
Нападающий забил гол в раздевалку на 45+1 минуте в матче 9-го туру Ла Лиги против «Гранады»
Ламин Ямал сделал счет 1:2. В начале матче у Гранады дублем отличился Брайан Сарагоса.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Рекордный гол Ламина Ямала
Ямал побил рекорд Фабриса Олинги, забившего гол за «Малагу» в возрасте 16 лет и 98 дней.
ВИДЕО. Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Lamine Yamal (Барселона).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Сарагоса (Гранада).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Сарагоса (Гранада).
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