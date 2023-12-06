Владимир ПЯТЕНКО: «Самое главное, что мы свой гол забили»

В заключительном поединке группового раунда Лиги наций В женская сборная Украины по футболу в гостях взяла верх над сербками – 1:0.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным отпраздновать викторию:

- Поскольку нам нужна была победа, которая еще оставляла шансы на сохранение «прописки» в Лиге В, то они были более мотивированы, чем хозяйки, которые уже не могли опередить лидера нашей группы – полячек.

Во-вторых, мои подопечные сыграли тактически грамотно, не позволив проявить себя бомбардиру сербок Дамнянович и активной Иванович, действовавшей на левом фланге полузащиты. Ну и, самое главное, в отличие от предыдущего поединка с полячками, где украинки ни в чем не уступали, в Сербии мы свой гол забили, не позволив соперницам спастись от поражения.

Теперь ждем результатов жеребьевки, которая состоится 11 декабря. Нашими потенциальными оппонентками в стыковых матчах будет кто-то из выступавших в Лиге С сборных – Латвии, Черногории, Болгарии. Поединки запланированы на февраль 2024 года.