Рух не получал предложений по игрокам

Как стало известно Sport.ua, «Рух» не получал конкретных предложений по своим игрокам. Интерес к Богдану Слюбику, Марко Сапуге и Илье Кваснице проявляли разные клубы, но никакой конкретики не было.

По нашей информации больше интерес подогревался на уровне агентов, которые пытались организовать трансфер.

«Рух» пока не планирует прощаться со своими талантами.

Ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что «Валенсия» и «Жирона» проявляют интерес к Кваснице, а «Лацио» – к Слюбику.