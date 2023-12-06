Украина. Премьер лига06 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:45
382
0
Рух не получал предложений по игрокам
Интерес к талантам подогревают агенты
06 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:45
382
0
Как стало известно Sport.ua, «Рух» не получал конкретных предложений по своим игрокам. Интерес к Богдану Слюбику, Марко Сапуге и Илье Кваснице проявляли разные клубы, но никакой конкретики не было.
По нашей информации больше интерес подогревался на уровне агентов, которые пытались организовать трансфер.
«Рух» пока не планирует прощаться со своими талантами.
Ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что «Валенсия» и «Жирона» проявляют интерес к Кваснице, а «Лацио» – к Слюбику.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 декабря 2023, 01:31 0
«Канониры» вырвали победу у «Лутон Таун», игра завершилась со счетом 4:3
Футбол | 06 декабря 2023, 06:59 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 06.12.2023, 05:00
Футбол | 05.12.2023, 16:09
Биатлон | 05.12.2023, 11:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.12.2023, 06:27
04.12.2023, 14:06 2
Биатлон
Теннис
04.12.2023, 12:36 1
04.12.2023, 15:10 3
04.12.2023, 19:08 47
04.12.2023, 18:45 6