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  4. Источник: Квасница заинтересовал Жирону и Валенсию
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 16:30 |
735
4

Источник: Квасница заинтересовал Жирону и Валенсию

Игрок Руха может перебраться в Испанию

04 декабря 2023, 16:30 |
735
4
Источник: Квасница заинтересовал Жирону и Валенсию
ФК Рух. Илья Квасница

По информации журналиста Виктора Вацко, испанские клубы «Жирона» и «Валенсия» просматривают вингера «Руха» Илью Квасницу. Скауты присутствовали на последних матчах молодежной сборной Украины.

Если «Жирона» продаст Виктора Цыганкова, то Квасница может стать одним из вариантов на замену. В «Валенсии» сейчас выступает украинский форвард Роман Яремчук.

20-летний Квасница в нынешнем сезоне провел 18 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт игрока истекает в середине 2027 года.

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Рух Львов Илья Квасница Жирона Валенсия трансферы
Источник Вацко Live
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Комментарии 4
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contr
Ясно ! Вацько на балансі Руха😫
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Burevestnik
інфа на 99% правдива .
скаути Жирони і Валенсії особисто підходили до Вацька і повідомили про свої наміри. 
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Nordenus
Главное только не в Валенсию, там у них полная Ж с командой и руководством...
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