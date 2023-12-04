Источник: Квасница заинтересовал Жирону и Валенсию

По информации журналиста Виктора Вацко, испанские клубы «Жирона» и «Валенсия» просматривают вингера «Руха» Илью Квасницу. Скауты присутствовали на последних матчах молодежной сборной Украины.

Если «Жирона» продаст Виктора Цыганкова, то Квасница может стать одним из вариантов на замену. В «Валенсии» сейчас выступает украинский форвард Роман Яремчук.

20-летний Квасница в нынешнем сезоне провел 18 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт игрока истекает в середине 2027 года.