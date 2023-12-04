Украина. Премьер лига04 декабря 2023, 16:30 |
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Источник: Квасница заинтересовал Жирону и Валенсию
Игрок Руха может перебраться в Испанию
04 декабря 2023, 16:30 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, испанские клубы «Жирона» и «Валенсия» просматривают вингера «Руха» Илью Квасницу. Скауты присутствовали на последних матчах молодежной сборной Украины.
Если «Жирона» продаст Виктора Цыганкова, то Квасница может стать одним из вариантов на замену. В «Валенсии» сейчас выступает украинский форвард Роман Яремчук.
20-летний Квасница в нынешнем сезоне провел 18 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Контракт игрока истекает в середине 2027 года.
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скаути Жирони і Валенсії особисто підходили до Вацька і повідомили про свої наміри.